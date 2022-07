Sestri: prosegue il viaggio del leudo - LevanteNews

Questa mattina è arrivato a Marciana il “Nuovo Aiuto di Dio” con il suo equipaggio, costituito da:

Bruno Chiappara, comandante

Giuseppe Belinghieri, 2° comandante

Ugo Rocca,,Marco Chiappe, Sandro Borgatti, Marco Gatti, Monica Devoto, Flavio Francato, Andrea Ballarini, Marco Cevasco e Dario Castagnola.

La navigazione è stata tranquilla. Il fascino del leudo ripaga della fatica e del sonno perduto.

Giunti a terra, gli addetti a caricare il vino hanno iniziato le opportune operazioni.

Non è solo un viaggio per mare ma un viaggio nel tempo, alla riscoperta di antiche rotte in una dimensione del lavoro che è andata perduta.