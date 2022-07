'Santa': festa patronale, concerto della Filarmonica "Colombo" - LevanteNews

Da Matteo Bavestrello, Filarmonica “Colombo”

Concerto della Filarmonica C. Colombo di Santa Margherita Ligure – diretta dal maestro Alessandro Cardinali- in occasione della festività patronale di Santa Margherita lunedì 18 luglio 2022 alle 21.15 in piazza Caprera.

La prima parte del concerto sarà dedicata ad alcune pagine operistiche verdiane mentre la seconda vedrà protagonisti alcuni tra i più noti brani originali per banda.

L’iniziativa è svolta con il contributo del Comune di Santa Margherita Ligure.