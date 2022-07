Riomaggiore: aperta la strada del terzo binario - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore

Questa mattina è stata aperta la strada che collega il terzo binario alla marina di Riomaggiore e a Via Telemaco Signorini. Una strada di straordinaria bellezza a picco sul mare completamente rinnovata.

Il primo tratto di sentiero era già stato aperto nel 2017 e, a seguire, sono stati conclusi tutti gli altri interventi previsti e integrati in corso d’opera.

Sono stati effettuati interventi di consolidamento dei versanti con reti e chiodature, ripristino camminamenti, predisposizione di nuovo allaccio fognario, sostituzione dei parapetti di protezione verso il mare.

L’intervento è stato finanziato con fondi del Ministero della Transizione Ecologica, per € 500.000, e del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta, per € 150.000, oltre a risorse proprie dell’Ente per opere varie di completamento.

Rimane da completare l’impianto di illuminazione che sarà terminato nel corso del prossimo inverno.

Vogliamo ringrazia l’Arch. Procaccini, Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, per l’ottimo lavoro svolto e per i tanti interventi che progressivamente si stanno concludendo. Un risultato frutto di un impegno costante e di estrema attenzione verso le esigenze della collettività.