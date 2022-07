RASSEGNA STAMPA. Covid: boom di contagi e ricoveri - LevanteNews

Oggi, sabato 16 luglio, auguri a Maddalena. Mercati settimanali: Deiva Marina; Ne (a Conscenti dalle 10 con prodotti a chilometri zero); Sestri Levane. Proverbi: “L’abito fa l’uomo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. (Omettiamo gli articoli relativi ad intrattenimenti che in genere trovano spazio nelle pagine dette “Album”).

Covid: boom di contagi (ieri 206 nella sola asl-4); salgono i ricoveri (29); l’Asl dice sì alle visite in ospedale. Siccità: grido d’allarme Fipsas, “Via i pesci dai torrenti”; “Lago di Giacopiane, sceso di livello”. Scuola: via al valzer dei presidi.

Riva Trigoso: borse studio Arinox ai figli meritevoli dei dipendenti. Sestri Levante: progetto Urbact, confronto in Calabria. Sestri Levante: giorno dei fondali puliti. Lavagna: cade per colpa di una buca, il Comune mi risarcisca. Chiavari: pesca in porto, giro di vite a quattro pescatori multati. Zoagli: contestata la collocazione del compattatore di plastica..

Portofino: mare con biodiversità eccezionali, ma rischio cambiamenti climatici.

Camogli: oggi i funerali di Nicolò Ferrari.

Lumarzo: galleria Taviani, apertura all’alba. Fontanabuona: tunnel, ecco tutte le criticità. Calvari: concorso per scegliere il vero piatto della valle. Borzonasca: Bendinelli lascia il carcere, concessi gli arresti domiciliari. Rezzoaglio: chiesa di Villa Cella, terminati i lavori. Val d’Aveto: un sentiero al giorno, l’anello del Maggiorasca