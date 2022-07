Rapallo: "Assormeggi al servizio anche degli albergatori" - LevanteNews

Da Assormeggi Italia – Rapallo

L’estate 2022 avanza nel Golfo del Tigullio; le nostre città sono meta di turisti provenienti da ogni parte del mondo e da altre Regioni italiane. Le bellezze dei nostri luoghi e soprattutto lo splendore del nostro mare, attirano migliaia di vacanzieri.

Per le imprese nautiche, che svolgono attività di Charter nautico, sono queste settimane di intenso lavoro. L’attività di charter nautico, nel nostro comprensorio impegna, in attività lavorativa, ogni anno molti nostri giovani.

“La programmazione svolta nei mesi invernali, consente di garantire una elevata qualità dei servizi che vengono poi forniti ai turisti nei mesi estivi, contribuendo non poco a valorizzare un territorio già di altissimo pregio”, evidenzia Angelo Siclari Presidente di Assormeggi Italia, l’Associazione Nazionale, con sede a Rapallo, che aggrega quasi tutte le imprese charter del levante ligure

Il Golfo del Tigullio, le fantastiche 5 Terre fino al Golfo di La Spezia sono le mete più gettonate.

“Il nostro è un lavoro – dice Angelo Siclari – preparato con molta cura perché vogliamo garantire ai nostri ospiti il massimo della qualità. Le nostre imprese lo svolgono con molta passione, consapevoli di poter contribuire in modo importante ed incisivo sulla qualità turistica del nostro territorio”.

“Quest’anno – continua Siclari – come Assormeggi Italia siamo particolarmente soddisfatti poiché tutte le nostre unità sono state autorizzate ad accedere al Parco Marino delle 5 Terre. Un importante risultato ottenuto grazie al lavoro di sinergia con gli Enti preposti. Di questo ringrazio il nostro Ufficio Legale diretto dall’Avv. Ardo Arzeni di Chiavari, che nei mesi invernali si è confrontato con la Governance del Parco, permettendo alle nostre imprese di ricevere i vari permessi già prima della stagione estiva. Un grande risultato che consente ai turisti del nostro comprensorio di poter visitare via mare le meravigliose 5 Terre”.

“Colgo l’occasione, infine, per invitare coloro che desiderano trascorrere una giornata al mare a bordo di imbarcazioni da diporto, di rivolgersi solo ed esclusivamente ad imprese autorizzate a svolgere quest’attività, fate attenzione agli abusivi che non garantiscono sicurezza e professionalità. Estendo tale messaggio anche ai gestori di strutture ricettive: contattate solo imprese che sono autorizzate e che possono garantire non solo la qualità del servizio, ma anche il rispetto delle norme di sicurezza che in mare sono la base per una gita all’insegna del divertimento”, conclude Siclari.

Per qualsiasi informazione: www.assormeggitalia.it – email: assormeggitalia@gmail.com