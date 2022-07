Pallanuoto/ Emanuele Rossi torna alla Rari Nantes Camogli - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

La notizia era nell’aria, e adesso arriva anche l’ufficialità. Ema Rossi torna a casa per difendere quei due colori che tanto ama.

“Sono felice, orgoglioso ed emozionato“, commenta il portiere bianconero, “Ho sognato questo momento fin dal primo giorno in cui a 15 anni sono arrivato in prima squadra. Il mio percorso è stato caratterizzato da una figura per me imprescindibile, di nome Lollo Gardella. Lollo per me è stato un maestro, un fratello, un punto di riferimento. Siamo legati da un rapporto fantastico e avere la possibilità di indossare la “sua“ calotta, per me, è un onore straordinario. Per lui e per la società che mi sta dando questa possibilità, non vedo l’ora di iniziare e di dare tutto me stesso per portare il Camogli più in alto possibile. L’anno scorso ho avuto la possibilità di giocare con continuità allo Sturla e al di là del risultato sportivo, è stata una stagione fondamentale per il mio processo di crescita. Ho trovato un mister super che mi ha aiutato tantissimo, dandomi fiducia e sicurezza. Ringrazio tutti e ora sono pronto a prendermi le mie responsabilità e a difendere i due colori più belli del mondo“.

Passione, talento, energia e spirito di appartenenza. Bentornato a casa Ema