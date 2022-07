Le ricette di Renzo Bagnasco: fave, fichi e salame di Sant'Olcese - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “A tavola con i Liguri” – Editrice Tigulliana

Ricetta

Bazzann-e, fighe e Sant’Olceize, fave, fichi e (salame) Sant’Olcese

Descrizione: erano le vecchie colazioni o gli spezza fame di metà mattinata quando la gente aveva cominciato a lavorare prima che sorgesse il sole. Dei fichi ne erano ghiotti già i romani che li hanno immortalati negli affreschi di Pompei, loro però li gustavano abbinati al salato. Plinio ci dice che ne ingozzavano le oche per far loro ingrassare il fegato: quindi …. l’italianissimo foie gras.

Anche a Genova quelli bianchi non grandi li abbiamo sempre abbinati a fette del nostro salame di Sant’Olcese: oggi ci si accontenta di gustarli appena tolti dal frigo. Questo salame, se ve lo offrono stagionato è un falso perché non è fatto per invecchiare; crediamo solo da noi lo si abbini come accompagnatore morbido alle fave fresche sbucciate, bazzann-e per l’appunto; altrove il suo posto lo prende il formaggio ovino a pasta dura. Il nostro Sant’Olcese suggerisce anche stuzzichini come quelli che lo vedono servito su canapè appena velati di burro e con sopra due fave già sbucciate. Nelle valli che scendono al mare a levante di Genova, d’estate si usava essiccare la locale produzione di fichi adagiandoli delicatamente sulle lastre (le ciappe) di ardesia che ricoprivano i nostri tetti. La notte poi venivano protetti da rami di castagno intrecciati tra loro per ripararli dalla rugiada. Una volta asciutti, bazzani per l’appunto, per evitare che una prolungata esposizione potesse facilitarne il formarsi di muffe, venivano finiti di essiccare nei forni domestici, utilizzando il tepore residuo dopo averci cotto i cibi. Accompagnati da fette di pane, meglio se appena sfornato, hanno permesso di fare colazione ai nostri nonni. Tra le oltre 700 varietà conosciute di fichi, ce ne è una detta “genovese”: ha forma un po’ allungata e colore violaceo che sfuma in verde e giallo. Lo dobbiamo operò ammettere: è la meno gustosa.