Chiavari: "Per salvare la città, occorre dire no al depuratore in colmata" - LevanteNews

Il grido d’allarme viene lanciato con forza dal sindaco di leivi, Vittorio Centanaro, dal portavoce di Legambiente, Massimo Maugeri, dal rappresentante di “Italia Nostra”, Roberto Spinetto e dall’ex segretario di Cisl per il Tigullio, Andrea Sanguineti.

Nal comunicato stampa si fa riferimento alla “…costruzione di un gigantesco depuratore cosiddetto ‘di vallata’ alla colmata a mare di Chiavari che avrà ripercussioni gravissime per la città dal punto di vista ambientale ed economico”. In effetti su un argomento così importanto non vi è stato dibattito serio durante la campagna elettorale, non sono state coinvolte le associazioni economiche, ambientaliste e culturali. Il buon senso suggerirebbe di ammodernare gli impianti esistenti (via Preli) o costruire piccoli impianti, meno costosi e impattanti. Solo la posa di tubazioni per l’afflusso dei reflui comporterebbe lavori di anni su una viabilità già complicata.

Il Comune di Leivi si dichiara disponibile a costruire un impianto nel proprio territorio, consentendo di utilizzare più facilmante le acque trattate per l’agricoltura e, con gli oneri di urbanizzazione, di mettere in sicurezza un territorio già molto compromesso dal punto di vista idro-geologico, cui vanno ad aggiungersi i danni provocati da cinghiali e daini.

Non sembra realistico neppure il progetto di utilizzare la colmata come area per un polo scolastico decentrato e costoso, fruibile solo dopo anni.

L’area di colmata merita un concorso di idee per creare un luogo attrattivo per attività turistiche, culturali, congressuali.

Si chiede con forza all’amministarzione comunale dfi ritirare il suo parere favorevole e di opporsi alla costruzione del depuratore e di promuovere un incontro pubblico su questo tema.

Le forze politiche, sociali, economiche e culturali della città non possono rimanere inerti ma hanno l’obbligo morale di attivarsi per bloccare un progetto costosissimo e dannoso. La Città Metropolitana non può decidere sulla vita delle popolazioni non avendo una conoscenza reale del territorio: vanno ascoltati coloro che hanno competenze come i periti, i geologi, gli ingegneri, gli agricoltori.