Chiavari: depuratore, Messuti replica a Sanguineti e Spinetto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Il sindaco di Chiavari ritorna sul tema dell’impianto di depurazione previsto in Colmata mare a seguito della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina.

“Il depuratore di vallata è stato previsto a Chiavari perché l’amministrazione Levaggi diede il via libera alla realizzazione dell’impianto nell’area del Lido. Si tratta di un progetto di Regione Liguria e da noi sempre osteggiato. Ci siamo battuti sin da subito per spostarne la collocazione nel punto più distante dalla città, la colmata mare, e ottenere le maggiori contropartite possibili per i cittadini, tra cui nuove difese a mare, la prosecuzione della passeggiata e un’area verde con un nuovo parcheggio interrato da 820 posti. Abbiamo già perso troppo tempo, le infrazioni comunitarie sono dietro l’angolo, come è successo a Riva e a Lavagna. Non possiamo sprecare altro tempo: dopo 5 anni siamo giunti alla fase definitiva di progettazione, ricominciare tutto da capo comporterebbe tempi e costi enormi. Stupisce che questi sedicenti ambientalisti siano contenti che un tubo della fogna non trattata scarichi direttamente in mare i reflui dei comuni di Lavagna e Cogorno – spiega il sindaco Federico Messuti- Al contrario di quanto affermato da Massimo Maugeri, Andrea Sanguineti e Roberto Spinetto, Chiavari potrà avere un impianto di depurazione a norma e nuova area di colmata riqualificata, viva, a disposizione dei chiavaresi e dei turisti. Un waterfront che la renderà più turistica, attrattiva e moderna. Con buona pace di chi resta miope e ancorato a vecchie liturgie politiche, mosse dai soliti noti che non si arrendono al fatto che la colmata sia pubblica e possa ospitare un moderno campus scolastico e strutture ricettive di cui Chiavari ha bisogno. Sono gli stessi volti noti che nel 2007 fecero perdere a Chiavari 10 milioni di euro e ritardato l’apertura dell’albergo della Colonia Fara, che oggi ospitata 70 turisti e dà lavoro a 30 persone”.