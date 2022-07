Chiavari: concorso fotografico Marinedi, arrivati oltre 300 scatti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Marinedi Srl

Grande successo per la 1ª edizione del Concorso Fotografico Marinedi, indetto dal Marina di Chiavari – Calata Ovest e dal Gruppo Marinedi, in collaborazione con il Gruppo Fotografico DLF di Chiavari. Si sono appena chiuse le iscrizioni e l’organizzazione fa un resoconto dei partecipanti.

Sono 309 in totale le foto inviate, 256 per il tema nazionale: “L’uomo e il mare” e 93 per il tema locale: “Racconta il Marina di Calata Ovest”.

Ora le giurie dovranno mettersi al lavoro in vista della scadenza del 31 Luglio, data entro la quale verranno comunicati i risultati a mezzo e-mail a tutti i partecipanti.

Tutte le opere ricevute saranno esposte in una mostra collettiva che sarà aperta al pubblico, dal 18 al 31 Agosto, nella sala della Torre Civica, in via della Cittadella a Chiavari. Oltre alle foto vincenti, una selezione degli scatti migliori, a discrezione della giuria, formeranno inoltre una mostra diffusa, che verrà presentata in ogni Marina del Gruppo Marinedi.

“Siamo davvero felici di questa massiccia partecipazione alla 1° edizione del nostro concorso fotografico – sottolineano i referenti di Marinedi – segno che abbiamo intercettato una passione e un desiderio diffuso di raccontare attraverso la fotografia le emozioni suggerite dal mare. Ringraziamo per la preziosa collaborazione il Gruppo Fotografico DLF di Chiavari, che ci ha supportato in questa manifestazione, in virtù di una lunga professionalità e speriamo che questo connubio possa progredire. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e ora non resta che attendere il verdetto della giuria”.