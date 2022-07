Camogli: una Messa per celebrare 40 anni e i 10 a San Prospero - LevanteNews

Domani in occasione del suo 40° compleanno, dom Francesco Beda Maria Pepe, Benedettino Olivetano del monastero di San Prospero a Camogli, celebrerà una Messa alle 9.30 presso l’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina in via Repubblica e alle 10.30 nella chiesa del monastero.

“Oltre al mio compleanno desidero ricordare anche i 10 anni che sono trascorsi dal mio arrivo qui – spiega dom Francesco – L’intenzione è anche quella di ringraziare i cittadini di Camogli e quelli delle città vicine perché mi hanno accolto con tanto affetto e mi sono sempre vicini”.