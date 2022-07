Camogli: "Navetta, servizio dovuto e gratuitamente" - LevanteNews

Da Claudio G. Pompei

Navetta urbana. Siamo di fronte ad un Sindaco ed un’Amministrazione, che, come da loro dichiarazioni al Levante News si interessano solo se i cittadini devono pagare, senza porsi domande, preventivamente, su come migliorare e gestire la mobilità a Camogli, senza preoccuparsi di offrire un servizio gratuito e mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie a sovvenzionarlo.

In Consiglio Comunale, a fianco dei cittadini, porterò avanti una linea politica totalmente diversa: il Comune ha il dovere morale di finanziare il servizio navetta e renderlo gratuito; il Comune deve sbloccare l’iter per installare almeno 2 macchine automatiche per l’erogazione dei biglietti degli autobus.

Queste mie richieste dovrebbero essere atti dovuti ed ovvi, come parziale compensazione ai grandi disagi arrecati alla città, conseguenti ad aver fatto costruire 227 garage privati e pur governando da 25 anni, nessun parcheggio pubblico .

Anche in questa vicenda, come sempre negli ultimi 4 anni, assoluto silenzio dal consigliere Maggioni e dal suo gruppo, corresponsabile con l’attuale Sindaco di anni di amministrazione e di progetti “discutibili”.