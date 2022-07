Camogli: Giua e i Cantautori per la la Giornata della Sostenibilità - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

L’Assessorato all’Ambiente celebra quest’anno la ‘Giornata della Sostenibilità’ martedì 26 luglio, alle 21.00 sul Rivo Giorgio, con un concerto dal titolo: Giua e i Cantautori “Questi posti davanti al mare”, un live intenso e acustico con la canzone d’autore e la “Scuola Genovese” protagoniste.

Le canzoni di Giua si intrecciano con quelle dei cantautori liguri suoi ‘maestri’ che hanno segnato il suo percorso, e ci sarà spazio anche per racconti e aneddoti: gli incontri con Bruno Lauzi e Ivano Fossati, con Faber attraverso Dori Ghezzi e l’interesse e la curiosità per Umberto Bindi.

Sul palco con Giua interverranno anche Max Manfredi e Federico Sirianni: una serata con le più

belle canzoni dei cantautori genovesi, per un concerto indimenticabile.

L’evento è libero e gratuito, non occorre la prenotazione.

Il progetto Camogli SOStenibile, implementato negli anni dall’Amministrazione, è considerato uno

strumento indispensabile per concretizzare una nuova visione culturale per il miglioramento della

gestione di problemi quotidiani, come per esempio, l’abbandono dei rifiuti, l’inquinamento del

mare dovuto alle microplastiche, l’organizzazione della raccolta differenziata.

Negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale ha scelto di adottare stili e comportamenti

consapevoli e virtuosi per contribuire a migliorare sensibilmente l’ambiente e che conducono ad un

ulteriore salto qualitativo verso la piena sostenibilità ambientale.

Con la “Giornata della Sostenibilità” l’ Amministrazione rinnova l’invito alla cittadinanza e agli

ospiti a condividere i punti essenziali del progetto Camogli SOStenibile, poiché è solo grazie alla

collaborazione, al senso civico e al comportamento responsabile di ogni singolo individuo che si

possono raggiungere risultati eccellenti:

-E’ vietato fumare nelle aree giochi, sui moli, sulle banchine e gettare mozziconi per terra, in spiaggia e sul molo;

-E’ obbligatorio conferire correttamente i propri rifiuti, differenziandoli, all’interno degli appositi

contenitori;

-E’ fatto divieto di conferire i rifiuti in sacchi neri non trasparenti e non compostabili (per l’umido); Il conferimento degli sfalci di piante e scarti vegetali va fatto presso la piattaforma ecologica;

-E’vietato abbandonare i rifiuti ingombranti (il conferimento va fatto presso la piattaforma

ecologica o concordando il ritiro al numero verde dedicato);

-E’ vietato abbandonare i rifiuti a Punta Chiappa, lungo i sentieri del Promontorio del monte di Portofino e a San Fruttuoso, nel borgo e sulle sue spiagge: cittadini e ospiti devono effettuare la raccolta differenziata sul posto e riportare a Camogli tutto ciò che è spazzatura “indifferenziata”.

locandina