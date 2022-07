Calcio/ Rinforzi in casa Rapallo Ruentes: ufficiali Chella e Bargiggia - LevanteNews

Rapallo Ruentes comunica di aver ingaggiato il centrocampista Gianmarco Chella, classe 1994. Cresciuto nelle giovanili della Carrarese, vanta esperienza con la maglia della Folgore Caratese, Pontedera e Tuttocuoio.

Nella scorsa stagione ha vestito le maglie del Sestri Levante e Seravezza Pozzi in serie D. Per Gianmarco si tratta della seconda avventura in bianconero dopo la stagione 2015/2016. Un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri.

Non è l’unico giocatore annunciato nella giornata odierna: è stato ingaggiato il centrocampista Luca Bargiggia, classe 1996. Cresciuto nelle giovanili dell’ Inter, vanta esperienza con la maglia del Varese, Clodiense e Pontedera.

Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Pavia. A Luca un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri.