Calcio/ Leris risponde a Juric: Samp e Parma fanno 1-1 - LevanteNews

Finisce 1-1 l’amichevole tra Sampdoria e Parma a Temù: al gol di Juric nel primo tempo replica Leris con un bel tap in nella ripresa. Un test più attendibile per i blucerchiati rispetto alla prima amichevole disputata contro il Castiglione.

Giampaolo propone nuovamente il 4-1-4-1 con la novità Yepes davanti alla difesa al posto dell’infortunato Vieira- In difesa davanti ad Audero linea a quattro composta da Depaoli, Ferrari, Colley e Murru. A Verre e Rincon in mezzo con Candreva e Sabiri sugli esterni. In attacco ancora titolare Ciccio Caputo. Assente Damsgaard in permesso mentre è stato risparmiato Wladimiro Falcone per il quale è imminente la sua cessione.

Domani altra amichevole, la terza in questo ritiro: avversario sarà il Biennio: i tempo stavolta non saranno da 45 minuti ma da 30 ciascuno.