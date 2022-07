A Uscio, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di indagini avviate a seguito di una denuncia sporta da un giovane del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa due italiani con pregiudizi di polizia. I due, dopo aver fittiziamente messo in vendita su un sito internet una tenda per auto, riuscivano a farsi accreditare la somma di 2.100 euro mediante bonifico bancario su carta prepagata.