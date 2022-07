Sestri: odore di elezioni politiche, la candidatura del sindaco Ghio - LevanteNews

Occhi puntati sulla crisi governativa che prelude alle elezioni politiche e ad una rivoluzione nella geografia parlamentare dei partiti. A primavera 2023 nel nostro levante sono due i Comuni che vanno alle urne: Sestri Levante e Camogli con i sindaci (Valentina Ghio e Francesco Olivari) al secondo mandato e non più eleggibili.

A Sestri Levante si dà per scontato che Ghio, decida di partecipare alle elezioni politiche; in tal caso si dovrà dimettere immediatamente da sindaco (come prevede la legge); si fanno anche i nomi dei possibili componenti del suo staff. In tal caso il Comune non verrebbe governato dal vicesindaco, ma da un commissario che accompagnerebbe il consiglio nella normale amministrazione fino alle elezioni.

Sfida non facile per Ghio visto che nel collegio i partiti di centro-destra sono intenzionati a candidarsi come un “sol uomo”. Nessuna preoccupazione invece per il centro-sinistra per riconquistare il Comune, specie se alla regia del centro-destra ci saranno gli stessi “strateghi” che a Chiavari hanno fatto trionfare Messuti e Bettoli.