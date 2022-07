Riomaggiore: spiaggia della Fossola, termine dei lavori martedì - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore

Si informa la cittadinanza che la spiaggia è stata riaperta. A causa delle condizioni del mare non ottimali non è esatto possibile concludere i lavori previsti in data odierna. Gli stessi, condizioni meteo marine permettendo, saranno completati nella giornata di martedì 19 luglio, seguirà comunque nuova comunicazione. L’Intervento, che è interamente finanziato attraverso Fondi di Protezine civile collegati alla mareggiata del 2018, prevede:

Ripascimento spiaggia con apporto di 800 metri cubi di materiale. Nello specifico, pietrisco di cava selezionato e certificato di dimensione 5 – 30 mm, proveniente dalle Cave di Frisolino nel Comune di Ne’. Impiegato in tutti i ripascimenti della Liguria di Levante. Siamo naturalmente in possesso delle certificazioni che sono state allegate alle autorizzazioni approvate da Arpal, Regione, Parco.

Rifiorimento della diga della Fossola con apporto di 1200 metri cubi di nuovo materiale certificato e salpamento dei massi presenti sul fondale per ricreare il disegno della diga originale. Questo intervento sarà effettuato il prossimo inverno.