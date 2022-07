Riomaggiore: nel borgo presenti nuove fioriere - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore

Continuano gli investimenti su decoro e manutenzione del verde. In questi giorni sono terminati gli allestimenti delle nuove fioriere e il rinnovo dei fiori nelle aiuole, per rendere sempre più accoglienti i nostri Borghi.

Un investimento importante finanziato dall’imposta di soggiorno e concordato in sede di Osservatorio. Le nuove fioriere hanno un sistema di irrigazione automatico, mentre per le aiuole è stata attivata una manutenzione dedicata. Ringraziamo l’Uffcio tecnico comunale per la cura nella realizzazione del progetto.