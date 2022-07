Regione: martedì in Consiglio si vota la nuova Gestione dei rifiuti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 19 luglio 2022 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20

Disegno di legge 109: Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza), 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità). (Continuazione)

Proposta di deliberazione. 49: Approvazione dello schema definitivo di aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2021-2026, con il Piano di monitoraggio.

Eventuali altri argomenti nel frattempo licenziati dalle Commissioni.

Mozione 72 ( Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla digitalizzazione archivi anagrafici municipali.

Mozione 73 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): In merito al riconoscimento della vulvodinia o sindrome vulvovestibolare e della neuropatia del pudendo quali malattie croniche e invalidanti e al loro inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Ordine del giorno 638 (Angelo Vaccarezza): Sul riconoscimento di vulvodinia, neuropatia del pudendo e fibromialgia come malattie croniche e invalidanti.

Ordine del giorno 620 (Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari, Sandro Garibaldi, Claudio Muzio): Per condannare gli attentati terroristici compiuti in Israele ed esprimere solidarietà allo Stato di Israele.

Ordine del giorno 633 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’agricoltura periurbana e urbana sostenibile.

Mozione 53 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla necessità di sostenere la richiesta di aumento “una tantum” del contributo dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETAS-APS – sezione territoriale La Spezia.

Mozione 62 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla necessità di avviare campagne informative sui gravi rischi derivanti dall’abuso di bevande alcoliche per adolescenti e giovani.

Ordine del giorno 641 (Alessio Piana, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sul disegno di legge “concorrenza” e le proteste dei tassisti.

Ordine del giorno 647 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul diritto delle donne di scegliere l’interruzione volontaria di gravidanza.

Ordine del giorno 648 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul finanziamento del bilinguismo nelle aree di confine.

Ordine del giorno 649 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla riforma dei tirocini extracurriculari.

Ordine del giorno 650 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sul “Dopo di noi” -problematiche per ISEE