Rapallo: sabato sera festa e domenica spiaggia aperta ai bagnanti - LevanteNews

Stamattina il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio che ha avuto l’idea di ripristinare l’antica spiaggia delle Saline, hanno incontrato e ringraziato i tecnici della ditta che ha realizzato la spiaggia e le vasche di decantazione dell’acqua piovana con un sistema mai usato in Italia; tanto è vero che le vasche sono state create appositamente.

La spiaggia ha un’estensione di 1.500 metri quadrati. Verranno installati i servizi come wc e docce e domenica sarà aperta al pubblico. Nel frattempo sabato sera festa per la spiaggia ritrovata. Appena nata, è già molto fotografata. La nuova spiaggia in un bellissimo scatto aereo di Dietroaunvetro – Gruppo fotografico Rapallo.

In basso, invece, alcune foto della spiaggia prima della costruzione del lungomare (Anni Trenta) con atmosfere fantastiche che speriamo ora possano essere restituire alla città.