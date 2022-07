Rapallo: nella chiesa di San Maurizio, la "Saga della famiglia Pendola" - LevanteNews

Da Paolo Pendola

Domenica 17 luglio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di San Maurizio di Monti, a Rapallo, l’Opera Pia Andrea Pendola e l’Associazione Culturale La Cipressa presenteranno il filmato “La Famiglia Pendola” e illustreranno l’Opera Pia e il Complesso Molitorio.

La prima, L’Opera Pia Pendola, risale al 1595, quando un agiato contadino, Andrea Pendola, con testamento lasciò tutti i sui averi per una fondazione, la chiameremmo oggi, avente lo scopo di fornire una dote a tutte le figlie dei Pendola della parrocchia. L’Opera Pia, con la sua funzione sociale e di tradizione della memoria, è sopravvissuta sino ai nostri giorni, e l’ultima distribuzione delle doti è avvenuta sette anni fa.

Il Complesso Molitorio Cap. Giovanni Pendola ha sede in quella che fu l’ultima abitazione del garibaldino che vi morì nel febbraio 1907, fino a qualche decennio fa erano funzionanti un mulino per la farina di grano, uno per la farina di castagne e un frantoio per olive. Si tratta ora di un Museo della Civiltà contadina, che raccoglie oggetti e testimonianze della civiltà contadina delle alture di Rapallo.



L’Opera Pia e il Complesso Molitorio verranno illustrati da Paolo Pendola, presidente onorario e titolare del Complesso Molitorio e uno dei due commissari dell’Opera Pia, mentre Agostino Pendola racconterà come è stato realizzato il filmato La famiglia Pendola.

Sarà presente altresì la Presidente dell’Associazione Culturale La Cipressa che cura le visite al Complesso Molitorio, Elisabetta Ricci; Umberto Pendola co-fidecommissario dell’Opera Pia, presenterà il giornalista Antonio Gori.

Nelle foto Paolo Pendola, il complesso molitorio e la stanza da letto del garibaldino Giovanni Pendola