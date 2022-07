Lavagna: omaggio a Vittorio Gassman lunedì 18 alle 18 in piazza Marconi - LevanteNews

Dalla Segreteria del Sindaco di Lavagna

Omaggio di Lavagna al mattatore Vittorio Gassman nel Centenario dalla nascita

che Genova, la sua città, ricorda con una grande mostra a Palazzo Ducale aperta

dal 7 luglio al 18 settembre.

Lavagna, dove curiosamente Vittorio Gassman non è mai stato, per ricordare il

grandissimo attore, dedica al mattatore un appuntamento culturale con un reading

di letture in programma lunedì 18 luglio, in Piazza Marconi, alle ore 18, con la

partecipazione dello scrittore, giornalista, conduttore televisivo Bruno Gambarotta.

Alla manifestazione, organizzata in collaborazione con gli assessorati al Turismo e

alla Cultura del Comune di Lavagna, e con la Libreria Fieschi, insieme con Bruno

Gambarotta, parteciperanno il regista e sceneggiatore Antonio Farisi, l’attore

Lorenzo Scarpino, il disegnatore e vignettista genovese Davide Sacco e il

giornalista Mauro Boccaccio che nel suo recente libro “Riviera Capitale” (Panesi

Edizioni) racconta episodi inediti del Mattatore lontani dalla sua immagine

pubblica, vissuti seguendo e incontrando in diverse occasioni Vittorio Gassman a

Genova. Importante l’adesione all’evento della direzione Mostre Palazzo Ducale

che ha fatto prevenire al comune di Lavagna la brochure della mostra realizzata a

Genova e che vi invitiamo a visitare.

Il traguardo del centenario della nascita di Vittorio Gassman sarà ricordato con

ricordi, pensieri e riflessioni da Bruno Gambarotta che anche a Lavagna, dopo il

successo al Salone Internazionale del Libro di Torino, presenterà la sua ultima

fatica “L’albero delle Teste Perdute” (Manni Ed).

Il disegnatore e vignettista genovese Davide Sacco porterà a Lavagna un ritratto

originale di Vittorio Gassman, autografato dal Mattatore.

Il regista e sceneggiatore Tonino Farisi tratteggerà la figura di Vittorio Gassman

capace di unire in modo straordinario il teatro, il cinema e la letteratura.

Il giovane attore della Scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova

Lorenzo Scarpino leggerà alcuni brani del libro autobiografico di Vittorio Gassman

“Un grande avvenire dietro le spalle”-Vita, amori e miracoli di un mattatore- narrati

da lui stesso. (Longanesi).

“Occasione inedita per la nostra città di ricordare uno dei più grandi protagonisti

dello spettacolo e della cultura del Novecento, capace con il suo talento e la sua

versatilità di spaziare tra cinema, teatro, tv e poesia, arrivando veramente a tutti!”

dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Lavagna Chiara Oneto.

locandina