Framura: Gigliola Rovasino, prima gallerista itinerante - LevanteNews

Da Maria Teresa Ripamonti, Biblioteca di Framura

Framura Turismo in collaborazione con il Comune, ha organizzato proiezione del seguente film documentario: domenica 17 luglio 2022 alle ore 21,30 in località Costa di Framura – Oratorio “Donnadarte – Gigliola Rovasino”. Regia e montaggio di Valerio Finessi, musica di Diego Baiardi. Saranno presenti il regista e la protagonista

Il film documentario ripercorre la vita di Gigliola Rovasino arrivata a Milano nel 1968 da Vercelli dove era una donna sposata con un figlio. A Milano Gigliola è determinata a dare una svolta alla sua vita rivendicando la propria autonomia sia come donna che economica. Nella città milanese svolge lavori saltuari per sbarcare il lunario, fino a quando incontra casualmente il mondo dell’arte che la porta a vendere opere grafiche di importanti artisti e collezionisti in giro per l’Italia caricandole sulla sua cinquecento. La Rovasino è brava a vedere e l’interesse per l’arte e per gli artisti la appassiona a tal punto che Gigliola si inventa il lavoro di gallerista fuori dagli schemi fondando nel 1970 la Galleria d’arte di Porta Ticinese in Corso Ticinese a Milano. Un piccolo spazio ma che diventa ben presto un punto di riferimento per molti artisti milanesi dell’epoca e un punto d’incontro di scrittori, musicisti, poeti, critici d’arte con dibattiti settimanali sull’arte e sulla politica. L’idea di fondo della galleria, in quegli anni turbolenti, era che con l’arte forse si poteva cambiare il mondo.