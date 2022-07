Chiavari: evade dai domiciliari, subito arrestato - LevanteNews

Ieri pomeriggio, a Chiavari, i carabinieri della locale stazione, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al controllo delle persone sottoposte ad obblighi restrittivi imposti dall’autorità giudiziaria, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione, un 30 enne peruviano, gravato da pregiudizi di polizia. Il soggetto, durante l’ispezione effettuata dai militari, non veniva reperito nella sua abitazione dove era ristretto in regime di detenzione domiciliare. Rintracciato poco dopo, è stato arrestato.