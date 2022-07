Carro, Levanto: Festival Paganiniano, i primi due appuntamenti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival Paganiniano di Carro

“Questo Festival, giunto alla 21esima edizione, è l’ennesima testimonianza della vitalità culturale di piccole realtà come Carro in grado di contaminare un intero territorio. In nome del grande violinista… Ancora una volta la rassegna propone un itinerario nei diversi borghi della vallata e della costa riuscendo a proporre nel mese di programmazione profili musicali di livello internazionale come il vincitore del premio Paganini e collaborazioni importanti come quella con il Festival di Cervo. Per la qualità proposta, ma anche per questa capacità di fare rete trova così il pieno sostegno di Regione Liguria”. Con queste parole l’Assessore Regionale Ilaria Cavo ha aperto, ieri, la conferenza stampa di presentazione del Festival Paganiniano di Carro.

Società dei Concerti, ha illustrato i 18 appuntamenti, previsti e gli gli artisti che si succederanno nelle serate estive dal 16 luglio al 14 agosto, mentre il presidente dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro, ha presentato l’iniziativa collaterale alla Rassegna dal titolo “In sartoria con Paganini” che si svolgerà nel corso dei tre concerti che si terranno a Carro. Organizzata in collaborazione con l’Associazione Quindi e con la Proloco di Carro l’iniziativa prevede l’esposizione di abiti e accessori, anche realizzati su misura, di grande qualità e principalmente con tessuti ed altri materiali di recupero. Vi sarà anche la possibilità di trasformare abiti demodé o fuori misura per dare loro nuova vita nell’ambito di quel concetto di economia circolare.

Sabato la serata inaugurale, alle ore 21.00, in piazza della Chiesa a Carro con uno strepitoso recital pianistico del noto musicista Andrea Bacchetti, l’enfant prodige del pianoforte che debutta a 11 anni a Milano nella Sala Verdi con i Solisti Veneti diretti da C. Scimone. Il suo programma prevede musiche di Bach, Scarlatti, Schubert, Liszt, Mozart.

Si prosegue il 19 luglio a Levanto, nella Chiesa di Sant’Andrea con Domenico Nordio, violinista e Direttore d’orchestra che vanta una carriera trentennale nel mondo della musica, con una performance di solo violino.

La manifestazione è ideata e organizzata da Società dei Concerti ETS con il contributo di Regione Liguria, Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022, Comune di Carro, oltre alla collaborazione di Comune e Provincia della Spezia, assieme a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano.

Il costo del biglietto è di euro 15,00 intero, e 12,00 ridotto per gli eventi a Carro, e di euro 10,00 e 8,00 per gli altri spettacoli. Abbonamento a 18 concerti euro 50,00.

Per alcuni concerti verrà realizzato un servizio navetta, compreso nel costo del biglietto, con partenza da tre punti di raccolta in La Spezia (Viale Amendola, Piazza Europa, la Pianta) sino ad esaurimento posti previa prenotazione a info@sdclapsezia.it.

Info e prenotazioni: info@sdclaspezia.it – 351628 1806

Web: www.sdclaspezia.it – www.instagram.com/societadeiconcertisp/

sdclaspezia.it