Carro: bus, riparte la linea estiva per Deiva Marina - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

Come ogni estate, dal 15 luglio, riparte la linea “Carro Mare” che si snoda lungo le località di Castello, Carro, Ziona e Mattarana per raggiungere Deiva Marina. E’ un servizio particolarmente apprezzato da residenti e villeggianti. La linea sarà operativa con un servizio giornaliero (da lunedì a domenica) fino al prossimo 31 agosto. Ogni giorno saranno disponibili 6 corse: le partenze da Castello saranno alle ore 8.27 – 14.22 e 19.00. Le partenze da Deiva: 11.50 – 18.10 e 19.55.

Il servizio è gratuito per i residenti, i proprietari di immobili e i villeggianti dei comuni di Carro e Carrodano che dovranno munirsi di apposito titolo di viaggio da ritirare nel comune di appartenenza.

Chi non è in possesso dei requisiti può comunque viaggiare sul bus per il mare, pagando il regolare titolo di viaggio.

Gli orari sono consultabili alla pagina: https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali/tigullio-orientale/carro/