Camogli: multe sul bus 'navetta' e proteste; serve un'emettitrice biglietti - LevanteNews

Sembra che il Comune di Camogli avesse sottoscritto un contratto con Amt per il servizio di “navetta” (gratuito per gli utenti) fino alla fine dei lavori per i box interrati privati (fine prevista nel marzo 2023). Sospesi i pagamenti del Comune ad Amt, il servizio navetta prosegue, ma a pagamento (come scritto da Levante News). Non tutti però ne sono a conoscenza e chi sale sulla “navetta” sprovvisto di biglietto viene multato. Con le sanzioni arrivano le proteste nei confronti del Comune che non ha avvertito la popolazione, magari mediante avvisi posti alle fermate.

Altro problema un’emetttrice automatica di biglietti che Amt vorrebbe collocare in zona municipio. La macchina non può essere installata nella sede della Pro Loco in quanto si tratta di una struttura privata. Il Comune tarda a dare una risposta sul lungo dove sistemarla. Alla fine potrebbe essere Amt a decidere. Aspettiamo la replica del Comune.