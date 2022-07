Camogli: "Ex ospedale, no del Comune al diritto di prelazione" - LevanteNews

Da Antonio Leverone coordinatore per il parco nazionale di Portofino

La nostra preoccupazione dell’avvio di un’altra speculazione totalmente improduttiva per l’economia della Città e dei cittadini/ne è sostenuta dalla poca chiarezza e trasparenza da parte del Sig. Sindaco e sua Giunta. Dalla contraddizione di una stessa amministrazione che nel 2021 esprime ” l’interesse a valutare l’eventuale acquisizione” di un bene pubblico e nel 2022 con semplice delibera di Giunta, senza alcun confronto pubblico, informa che “Non sussiste al momento l’interesse all’esercizio del diritto di prelazione”. Le motivazioni del non interesse sono vergognosamente di basso profilo (vedi allegato).

Le motivazioni poste non considerano indicazioni e idee-progetto che nel tempo sono state espresse dai cittadini/ne: Acquisizione di entrambe le strutture (storica e recente) in funzione dell’istituzione (2018) del Parco Nazionale di Portofino finalizzata alla sede del parco stesso e alla realizzazione di centro studi, certamente di valenza Europea, legato alla gestione del Parco internazionale dei cetacei (Italia – Principato di Monaco e Fancia). Le risorse economiche: certamente disponibili in funzione di progetto europeo e da parte del ministero in ragione del Parco Nazionale. Tale idea-progetto è stata ampiamente presentata dal 2018 in varie occasioni e a diversi enti quali Ministero, Regione, Città Metropolitana, omune Camogli, ex ente Monte di Portofino, Area Marina protetta di Portofino. Alte indicazioni emerse nel tempo riguardavano la possibilità di trasferimento delle scuole in struttura moderna con ampi spazi esterni o acquisizione da parte del Comune per realizzare unità abitative da destinare a giovani nuclei famigliari al fine di incrementare la residenzialità che in Città sta diminuendo e invecchiando.

Tutto, quindi, si configura come una operazione orchestrata per agevolare la società acquirente che pare essere costruttore nel settore immobiliare. Sottolineiamo “pare” in quanto gli enti interpellati Comune e Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare non rispondono alle nostree domande di chiarimento.. Neppure si conosce l’importo pagato dall’acquirente stesso.

Resta solo da considerare quali soluzioni l’amministrazione comunale troverà per modificare opportunamente la destinazione d’uso della struttura a favore del solo acquirente privato o, al contrario, sia in grado di concordare con il privato stesso soluzioni utili alla Città e cittadini/ne.

Visto quanto è avvenuto (e non ancora concluso) nell’operazione dei Box privati ex scalo ferroviario, aumenta la nostra preoccupazione e sconcerto.

