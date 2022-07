Caldo: Arpal, dove trovare i dati in tempo reale - LevanteNews

Da Comunicazione Arpal Liguria

In occasione dell’ondata di caldo che stiamo vivendo riteniamo utile fornire, soprattutto ai colleghi giornalisti, alcuni dati e strumenti utili per poter seguire al meglio la situazione in atto.

Per quanto riguarda i “record” ecco due tabelle. La prima rappresenta i valori massimi registrati nel 2022:

PADIVARMA (Beverino, La Spezia) 3 luglio – 38.5

CASTELNUOVO MAGRA (La Spezia) 27 maggio – 37.5

CASTELNUOVO MAGRA (La Spezia) 3 luglio – 37.5

Questi, invece, i record delle temperature massime registrati dal 2003 ad oggi:

CASTELNUOVO MAGRA (La Spezia) 22 agosto 2011 – 42.0

RICCO’ DEL GOLFO (La Spezia) 14 agosto 2021 – 41.6

DAVAGNA (Genova) 7 agosto 2015 – 40.9

*va sottolineato come si tratti di centraline attivate tra il 2007 e il 2012, nell’ambito del processo di implementazione della rete di monitoraggio regionale. Le zone interne dello spezzino sono “sensibili” alle ondate di calore, ma valori simili (o superiori) a quelli segnalati nella tabella potrebbero essere stati registrati anche prima del 2007.

Per quanto riguarda la temperatura massima registrata nel mese di luglio, al momento, il valore da segnalare è 39.8 registrato il 25 luglio 2019 a Pian dei Ratti (Orero, Genova).

Ecco, invece, i dati relativi alle temperature massime registrate nei capoluoghi di provincia dal 1961 ad oggi.

IMPERIA 37.0 – 8 luglio 1982

SAVONA 38.4 – 7 agosto 2003

GENOVA 37.3 – 7 agosto 2015

LA SPEZIA 38.4 – 18 agosto 1980

Gli archivi segnalano, inoltre come, ad Imperia, sempre dal 1961, due volte si è superato il limite dei 36 gradi; 8 volte questa soglia è stata superata a Savona, due volte a Genova e ben 14 volte a La Spezia.

Ricordiamo che, all’indirizzo omirl.regione.liguria.it (http://omirl.regione.liguria.it/Omirl/#/summarytable) sono disponibili i dati in tempo reale forniti dalla rete di monitoraggio regionale.

Si possono consultare in due modi:

1. Dati – stazioni – simbolo del termometro, e poi cliccando sul pallino della località di interesse.

2. Tabelle – Estremi di temperatura e vento (oppure selezionando a sinistra valori stazioni, e poi temperatura)

NB: tutti i dati Omirl sono in attesa di validazione.

Inoltre, nella sezione tematica meteo del sito Arpal sono consultabili il Bollettino di Vigilanza Meteorologico, che rappresenta strumento di Protezione Civile, il Bollettino Liguria e il Bollettino di mare.