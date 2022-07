Calcio/ Il Genoa inizia in casa del Venezia. Al Ferraris esordio con il Benevento - LevanteNews

Il Genoa inizierà il suo campionato al Penzo di Venezia: sarà la sfida tra le due retrocesse della serie A. L’anno scoro entrambe le sfide sono terminate in parità 0-0 al Ferraris e 1-1 in Laguna. Alla seconda giornata al Ferraris arriverà il Benevento eliminato in semifinale play off da parte del Pisa. Proprio la formazione toscana allenata dall’ex Maran sarà l’avversario del Grifone alla terza di campionato. A Reggio Calabria presente Blasquez che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “C’è grande responsabilità e grande voglia di partire. Ci aspetta un campionato difficile con tante grandi squadre”

Ecco il calendario completo:

Prima giornata: Venezia – Genoa (13 AGOSTO – 14 GENNAIO)

Seconda giornata: Genoa – Benevento (20 AGOSTO – 21 GENNAIO)

Terza giornata Pisa – Genoa (27 AGOSTO – 28 GENNAIO)

Quarta giornata: Genoa – Parma (3 SETTEMBRE – 4 FEBBRAIO)

Quinta giornata: Palermo – Genoa (10 SETTEMBRE – 11 FEBBRAIO)

Sesta giornata: Genoa – Modena (17 SETTEMBRE – 18 FEBBRAIO)

Settima giornata: Spal – Genoa (1 OTTOBRE – 25 FEBBRAIO)

Ottava giornata: Genoa – Cagliari (8 OTTOBRE – 28 FEBBRAIO)

Nona giornata: Cosenza – Genoa (15 OTTOBRE – 4 MARZO)

Decima giornata: Ternana – Genoa (22 OTTOBRE – 11 MARZO)

Undicesima giornata: Genoa – Brescia (29 OTTOBRE – 18 MARZO)

Dodicesima giornata: Reggina – Genoa (5 NOVEMBRE – 1 APRILE)

Tredicesima giornata: Genoa – Como (12 NOVEMBRE – 10 APRILE)

Quattordicesima giornata: Perugia – Genoa (27 NOVEMBRE – 15 APRILE)

Quindicesima giornata: Genoa – Cittadella (4 DICEMBRE – 22 APRILE)

Sedicesima giornata: Genoa – Sudtirol (8 DICEMBRE – 1 MAGGIO)

Diciassettesima giornata: Ascoli – Genoa (11 DICEMBRE – 6 MAGGIO)

Diciottesima giornata: Genoa – Frosinone (17 DICEMBRE – 13 MAGGIO)

Diciannovesima giornata: Bari – Genoa (26 DICEMBRE – 19 MAGGIO)