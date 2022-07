Avegno: da lunedì asfaltatura in via Posato - LevanteNews

Dal comune di Avegno

Dalle ore 8:00 di lunedì 18 luglio sino al termine lavori si effettueranno:

– lavori asfaltatura di VIA POSATO con interruzione della circolazione stradale a tratti e di circa 30 minuti;

– lavori di riqualificazione di PIAZZA CALI’ e strada provinciale 333 attraverso l’installazione di impianto semaforico.

Si prega di prestare attenzione.

In entrambi gli interventi è assicurata la circolazione dei mezzi di soccorso.

Ci scusiamo per eventuali disagi e per ogni eventuale segnalazione contattare l’Ufficio Tecnico ai numeri 0185/79.99.26 – 27.