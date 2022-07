Zoagli: "Ministro, invii ispettori alla Sovrintendenza" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare, riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta indirizzata al Ministro della Cultura Dario Franceschini

Preg.mo Sig. Ministro, allegato alla presente Le partecipo copia di un’autorizzazione paesaggistica, inerente l’installazione di un compattatore per bottiglie di plastica con una tettoia ingombrante completamente fuori contesto della armonica piazza principale del borgo di Zoagli, cuore storico culturale e turistico commerciale della comunità locale. Comprenderà da sé che la collocazione con altri posti disponibili di un compattatore a fianco dell’unica statua presente nella piazza, dedicata al Duca di Zoagli Giuseppe Canevaro, padre di un Presidente del Perù e di un Ministro della Marina Militare, grida vendetta per lo scempio compiuto.

Le partecipo inoltre che su tale installazione la sovrintendenza, interessata per un parere preventivo, ha lasciato decorrere i 20 giorni per il perfezionamento del silenzio-assenso, che a chi scrive pare piuttosto un silenzio omertoso davanti alla ammessa lesione a un bene collettivo.

Attesto che l’Architetto competente non risulta nuova a tali omissioni di controlli, Voglia considerare l’opportunità di inviare Suoi ispettori per verificare l’operato della soprintendenza.

In qualità di Consigliere Comunale in carica, mi metterò a Sua disposizione per puntualizzare meglio quanto denuncio con la presente.

Nel ringraziarla per l’attenzione prestatami, in attesa di Suo riscontro in merito, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.