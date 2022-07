Dal comune di Vernazza

Sono finalmente terminati i lavori di asfaltatura e rinnovo della segnaletica orizzontale in località Pavì.

Oltre sicuramente alla sicurezza abbiamo aggiunto anche un bel colpo d’occhio sia per i residenti che per i frequentatori della zona.

Con il supporto di tutti stiamo ottenendo una serie di risultati inimmaginabili, tutto ciò è straordinario e ne siamo entusiasti.