Rapallo: saggistica e narrativa, premio letterario riservato alle donne - LevanteNews

Letteratura. Si chiamerà “Premio Rapallo 2022”, sarà riservato alle donne ed avrà cadenza annuale. Avrà due sezioni con altrettanti premi: saggistica e narrativa. Con l’abolizione del vecchio “Premio donna scrittrice”, era stata annunciata una nuova iniziativa meno complicata e meno costosa o almeno capace di richiamare sponsor e affacciarsi alla ribalta nazionale.

Per il momento in Comune bocche cucite; anche se è chiaro che il nuovo premio letterario sarà in linea con la Rapallo “riqualificata” che si sta delineando.