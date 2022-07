Grande attesa per la finale, in programma domani sera nel Parco di Villa Tigullio, di Rapax, il talent di Rapallo ideato dal consigliere comunale Daniele Trucco. E grande successo visto che i 600 posti del teatro all’aperto nel Parco di Villa Tigullio sono subito andati esauriti e vi è una lunga lista d’attesa, speranzosa che qualche spettatore dichiari forfait. A presentare lo spettacolo, che vedrà in scena i 22 finalisti (canto e danza) sarà un esperto: Rudy Zerbi.