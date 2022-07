Chiavari: "Soddisfatti delle dichiarazioni di Messuti" - LevanteNews

Dal Circolo Legambiente Cantiere Verde

Non possiamo che ritenerci pienamente soddisfatti per le ultime dichiarazioni del Sindaco Federico Messuti che annuncia di voler tenere per sé la delega all’ambiente, tema di fondamentale e primaria importanza per il suo mandato, come egli stesso ripete e si premura a sottolineare.

Il fatto stesso che sia la massima autorità cittadina a volersi occupare direttamente della complessa materia ambientale ci sprona a credere che il Sindaco Federico Messuti intenda dare un’accelerazione decisa alla risoluzione delle diverse e numerose istanze ambientali, naturalistiche ed ecologiche che gravano e minacciano il territorio di sua competenza mantenendo, al contempo, uno sguardo attento e vigile rivolto all’intero comprensorio del Tigullio: le interconnessioni, gli intrecci e le retroazioni sono talmente fitti in materia ambientale da rendere necessario ed indispensabile cercare, trovare e tessere alleanze con i comuni limitrofi e con gli enti sovraordinati proprio per mantenere una visione olistica e non frammentata e frammentaria.

Alleanze, ripetiamo, da costruire ed alimentare anche facendo leva sul prezioso tessuto associativo cittadino articolato in enti del Terzo Settore, di volontariato e di promozione sociale, ossia cittadini organizzati democraticamente che partecipano gratuitamente alla cura del bene comune, che hanno maturato una grande e specifica esperienza e che meritano un doveroso rispetto soprattutto da parte delle istituzioni. In questo senso, cosa pensa il Sindaco Federico Messuti riguardo alla proposta di farsi in prima persona promotore dell’istituzione di una specifica consulta comunale per l’ambiente, una “buona pratica” che non può mancare in un comune virtuoso?