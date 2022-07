Chiavari: al sindaco Messuti la delega all'Ambiente - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

«Ho ascoltato con interesse quanto ha dichiarato Alessandro De Leo, del Circolo Legambiente Cantiere Verde, al giornale online Piazza Levante, assumendosene ogni responsabilità, “il dubbio è che evidentemente non si tratta di una dimenticanza, ma bensì di una scelta, una scelta di non voler delegare nessuno rispetto a questa tematica apicale fondamentale ed essenziale soprattutto nell’epoca che stiamo vivendo. Li si aprirebbe un circolo ermeneutico che a noi lascia pensare ad altri interessi ancora, che evidentemente vanno a confliggere con la tutela e la valorizzazione dell’ambiente. Tradotto in parole povere il cemento, potrebbe essere, oppure non avere le mani troppo legate, o legate, rispetto ad alcune istanze” » afferma il sindaco Federico Messuti.

«Sono affermazioni contenenti insinuazioni gravi e non corrispondenti al vero. Ho tenuto per me la delega all’ambiente, tema di fondamentale e di primaria importanza nel mio mandato. Voglio ricordare che ai sensi del comma 2 dell’articolo 31 dello Statuto comunale, il sindaco nomina assessori e materie di competenza. Per prassi, e non per circolo ermeneutico, le materie non assegnate sono implicitamente tenute dal primo cittadino. Questo vale sia per ambiente, lavori pubblici ed edilizia/urbanistica – precisa Messuti – Siamo stati accusati di voler cementificare in via Trieste, niente di più falso: come previsto dal nostro Puc, sorgeranno solo parcheggi, spazi verdi e un collegamento al palazzo dei servizi. L’unica cementificazione resta quella delle Clarisse, approvata dall’amministrazione precedente a Di Capua. Oppure accusati di chi sa quali intrighi nelle segrete stanze per decidere del futuro del territorio. Viceversa siamo da sempre stati attenti alle politiche ambientali, alla difesa e alla valorizzazione del territorio. Dalla tutela della collina delle Grazie al recupero della rete sentieristica, dalla creazione di una rete ciclabile alla progettazione di un nuovo impianto di depurazione in Colmata, con tecnologia a membrana che consentirebbe di utilizzare l’acqua per scopi non alimentari, quindi anche per l’irrigazione, fondamentale in un momento di crisi idrica come quello che stiamo vivendo. Ritengo che Piazza Levante, il cui editore ha sostenuto la candidata sindaca arrivata terza alle ultime elezioni, e il sig. Alessandro De Leo dovrebbero iniziare, per correttezza nei confronti dei cittadini, a dare informazioni veritiere e complete e non solo tendenziose e orientate a screditare chi non hanno sostenuto».