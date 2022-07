Camogli: è morto Nicolò Ferrari, il grande "Yamanaka" - LevanteNews

E’ morto a Camogli Nicolò Ferrari, per tutti Yamanaka, aveva 76 anni. Era una persona piacevolissima, divertente, spiritoso e ironico; la sua presenza era preziosa e aveva un mare di amici. La sua attività pallanuotistica gli valse il soprannome di Yamanaka, campione giapponese e olimpionico di nuoto, di cui andava fiero. Era stato impiegato nelle officine di riparazione degli armatori Ravano, ambiente molto legato a quello della pallanuoto a cui si è sempre interessato. Nella sua vita un unico fatto drammatico che lui stesso raccontò a Levante News in un’intyervista che riproponiamo in basso.

Lascia l’adorata figlia Daniela di cui era orgoglioso e Gaia.

I funerali si svolgeranno sabato 16 luglio alle 9.30 nella basilica di Santa Maria Assunta a Camogli; poi la salma proseguirà per il cimitaro di staglieno.

Nicolò Ferrari, al centro, ai tempi in cui si guadagnò il soprannome di Yamanaka

Riproponiamo una sua intervista pubblicata da Levante News il 14 luglio del 2013

Nicolò Ferrari ricorda il ‘volo’ fatto dal Castellarro 50 anni fa

Le recenti frane che a Camogli hanno fatto crollare tonnellate di roccia dalla collina del Castellato, a picco sul mare, hanno fatto ricordare un episodio avvenuto su quella collina nell’estate di cinquant’anni fa che ha del miracoloso. Protagonista Nicolò Ferrari, allora detto Yamanaka dal nome di un nuotatore nipponico medaglia d’argento alle Olimpiadi del 1960 a Roma, che da quella parete rocciosa scivolò finendo in mare dopo un volo di sessanta metri.

Cosa ricorda oggi di quell’esperienza? “Quando guardo il Castellaro penso che avrei potuto morire”.

Come era finito su quella parete? “C’era una galleria che dalla parte interna della collina portava sulla parete a picco sul mare dove c’era un sentiero poi franato. Quella galleria, il cui ingresso fu poi fatto crollare per evitare operazioni di contrabbando, esercitava una forte attrattiva”.

Ossia? “Era lunga una quarantina di metri, dalla vòlta pendevano le stallatiti. Creava un senso di mistero. Poi c’era il sentiero a strapiombo sul mare che dava un senso di vertigine e con la vista si dominava il mare”.

Così aveva deciso di andare a visitarla. “Ci andai con la compagnia che frequentavo ai Bagni Lido. Ricordo solo che tra gli altri vi era un amico che si chiama Valerio Ferro”.

E cosa accadde? “Scivolai. Probabilmente misi un piede in fallo”.

Un volo di sessanta metri “Non so con esattezza quanti metri fossero. I primi venti li feci strisciando con la schiena la parete del Castellaro. Poi non ricordo, ma fui sbalzato e caddi in mare”.

Perse i sensi “No. Sentivo la pelle che mi bruciava. Arrivò una barca e mi trasse a bordo”.

Poi? “Mi portarono dal dottor Cristiani che non mi riconobbe. In faccia ero una maschera di sangue. Il corpo pieno di escoriazioni. Ci volle un mese per tornare alla normalità”.

Cosa pensava mentre ‘volava’ in mare? “Non ricordo esattamente. Non so neppure se ci sia il tempo di pensare o forse sono troppi i pensieri che si affollano nella mente in poche frazioni di secondo.”

Cinquant’anni fa per molto meno si usava andare al Santuario del Boschetto, dare un’offerta e far fare quella che si chiamava “una scoperta”, ossia scoprire un quadretto col volto della Madonna. “Non ricordo ma credo proprio che i miei genitori abbiano ringraziato la Madonna del Boschetto per avermi salvato la vita in una situazione del genere”.

Cosa le ha lasciato Nicolò Ferrari quella drammatica esperienza? “La consapevolezza che da cinquant’anni potrei riposare al cimitero”.