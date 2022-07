Camogli: donna muore in mare; due giovani soccorsi sul monte - LevanteNews

Mezzogiorno e mezzo. Temperatura percepita che sfiora i 40 gradi. Forse servirebbe la protezione civile che durante il covid bloccava l’accesso ai sentieri del Parco Regionale di Portofino. La prima chiamata riguarda un ragazzo in difficoltà sul sentiero delle batterie. Partono i vigili del fuoco di Rapallo, parte il soccorso alpino, partono i volontari della pubblica assistenza di Ruta. Da Genova parte l’elicottero Drago.

Nuovo allarme per una donna in difficoltà al largo davanti a Camogli; caso confuso. La donna sarebbe morta non è chiaro se in mare o su un’imbarcazione; forse è stata trasportata via mare a Genova da privati. L’elicottero recupera il ragazzo mentre il soccorso alpino si occupa dui una ragazza che in una caduta ha riportato diverse escoriazioni.