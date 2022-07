Calcio/ Genoa, Dragusin entra e Maksimovic esce - LevanteNews

Un difensore entra e uno esce: il Genoa accoglie Radu Dragusin arrivato dalla Juventus (Cambiaso passa in bianconero) e saluta Maksimovic direzione Lecce. Il centrale romeno vanta 6 presenze tra Nazionale maggiore e U21 della Romania. Con la maglia della Juventus ha debuttato anche in Champions League.

Un nuovo tassello a disposizione di Blessin che può contare già sulle ufficialità di Coda, Pajac, Ilsanker, Martinez. Non è però finita qui: come hanno spiegato in conferenza stampa Blasquez e Spors ci saranno altri innesti per costruire una rosa competitiva per tornare subito in serie A.