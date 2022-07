Santo Stefano d'Aveto invita a godersi il fresco della valle - LevanteNews

Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto

La stagione si fa sempre più calda e in Val d’Aveto gli eventi sono sempre più ricchi e numerosi.

In questa settimana si è svolta la Masterclass di Tromba tenuta da Fabiano Cudiz, docente al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, gli allievi si esibiranno in concerto venerdì alle 18,30 nell’anfiteatro del parco degli Alpini.

Durante tutto il fine settimana ci sarà il 1° Festival della Scultura del legno con artisti di fama nazionale che provengono da Veneto ed Emilia Romagna, li potrete ammirare mentre lavorano nella via davanti al Castello.

Sempre nel weekend gli amanti dei cavalli potranno partecipare all’iniziativa dell’az. agricola Cavalli & Natura che ha organizzato il raduno a Prato Grande (Monte Ragola).

All’interno del meraviglioso Castello Malaspina Fieschi Doria, durante i fine settimana è possibile visitare la mostra fotografica di Aurora Sanna “Profumo di elicriso”.

Sabato sera ci sono eventi per tutti i gusti:

– As.P.E.T.A. ha organizzato un aperitivo itinerante a partire dalle ore 18.00, Degusta In Music con possibilità di degustare prodotti tipici e ascoltare musica in varie location alla scoperta del paese;

– le guide Meraviglie d’Aveto, la Ski Area e Az Sport hanno organizzato la Serata al prato della Cipolla con l’escursione prima di cena e la discesa a piedi dopo la cena al Rifugio, per info e contatti: 3496446635, e la Cena sotto le stelle in e-bike con la possibilità di noleggiare l’e-bike oppure di partecipare già muniti delle due ruote;

– l’albergo San Lorenzo ospiterà la compagnia teatrale “Mare tempestoso” che porterà in scena la commedia Una calda estate ai ponti alle ore 21.00.

Domenica grande appuntamento con la Coppa Italia di Ski Roll in salita, la gara mass start Rezzoaglio – Santo Stefano d’Aveto, il comitato organizzatore è lieto di avervi lungo il percorso a tifare per questa importante competizione.

Chi volesse fare una bella escursione, domenica il Parco dell’Aveto organizza una passeggiata dal Lago delle Lame al Monte Cereghetto con deviazione alla Cascata della Ravezza, info e prenotazioni sul sito.

I maestri di Sci e MTB vi porteranno a scoprire il Penna e le sue meraviglie un’escursione di 15-20 km che impegnerà i partecipanti 2-3 ore.

Inoltre da domenica 17 per tutte le domeniche di luglio sarà aperto anche il secondo troncone della seggiovia che da Prato della Cipolla sale al Monte Bue con possibilità di pranzare nel ristorante più alto dell’Appennino Ligure.

Tutte le domeniche mattina le aziende agricole e gli artigiani locali vi aspettano per i mercatini dei prodotti a km 0 nel Parco degli Alpini.

Un altro ricco fine settimana vi attende nell’entroterra chiavarese.

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica

Piazza del Popolo, 6 – 16049 Santo Stefano d’Aveto – GE

tel: 0185/88046

Lunedì Chiuso

Martedì, Mercoledì e Giovedì 9.00-12.00

Venerdì 9.00-12.00 e 16.00-18.00

Sabato 9.00-13.00 e 15.30 – 18.30

Domenica 9.00-12.30 e 15.30 – 18.00

turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

www.comune.santostefanodaveto.ge.it

www.unamontagnadiaccoglienza.it