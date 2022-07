Recco: Roberto Perrone racconta il suo "Un odore di toscano" - LevanteNews

Roberto Perrone, rapallese, giornalista dell’Avvenire, poi del Giornale e infine al Corriere della Sera dove segue lo sport, senza tralasciare la gastronomia e notizie di costume, è un affermato scrittore. Questa sera intervistato con Fabio Pozzo, giornalista della Stampa e scrittore di storie marinare sempre raccontate dopo attente ricerche, come per il caso dell’Andrea Doria, ha parlato di sé e del suo ultimo libro: “Un odore di Toscano”. Il tutto nello spazio della libreria Capurro di Andrea Demarchi, uno che conosce libri, autori, editori, gusti dei lettori e che del suo mestiere ha fatto una missione. A lui si devono incontri piacevoli ed interessanti come questo. Presente il sindaco Carlo Gandolfo.

Il rapporto che Perrone ha con il mare è forte, ma non è di amicizia. Ricorda le evoluzioni che faceva per cambiarsi sugli scogli a Rapallo. Ora vuole la comodità: spiaggia, ombrellone, lettino. Ha una casa a Testana e sua moglie, Emanuela, viene al mare a Recco. A Milano non si trova male ma i primi anni aveva nostalgia della Liguria, specialmente il lunedì.

Quanto alla scrittura, la tecnologia ha allungato le ore di lavoro dei giornalisti. Perrone sta raramente sul vago, gli piace la precisione, citare ad esempio il nome delle vie. Riguardo alle armi si rivolge a un suo amico balistico per conoscerne ogni dettaglio. Tuttavia in “Un odore di toscano” c’è un errore relativo ad un’arma; regalerà copie del libro a chi lo trova. Svela che nelle prime venti pagine di un romanzo bisogna descrivere una scena di sesso, non sa il perché, ma ci vuole.

Chissà se continuerà la serie, ha la sindrome dell’autore maltrattato.