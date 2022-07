Pesca 4/ Lancio tecnico, Fima Chiavari campione d'Italia - LevanteNews

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

E venne la terza volta!! In 9 anni tre Titoli Italiani assoluti per la specialità Lancio Tecnico, per la Società di Viale Tito Groppo, con la sede alla Foce dell’Entella, presso la vecchia piscina del Lido a Chiavari.

Il sodalizio del Presidente Umberto Righi e del Responsabile Tecnico Paolo Mosto, entra di fatto nella “leggenda” del Lancio Tecnico Italiano.

Sul Campo Federale di La Spezia, il giorni 9 e 10 Luglio, si sono svolte le gare nelle tre specialità che danno, oltre a tre Titoli Individuali, anche il Titolo Assoluto per Società.

Andiamo per ordine:

Sabato 9 luglio, alla mattina, si è disputato il primo Campionato Italiano in programma, quello della Categoria “Lancio Tecnico con mulinello Fisso”, partecipavano per la FI.Ma Chiavari: Filippo Montepagano e Francesco Zama.

Risultato? Medaglia di argento per Filippo, con mt 235,98 zavorra da 125 gr, e medaglia di bronzo per Francesco, con misura di mt 229,35.

Da notare che la prima piazza è sfuggita a Montepagano, solo all’ultimo dei 10 lanci previsti, quando il Campione Italiano Biagio Morra, della Società Sniper Team Daiwa, sopravanzava di 198 cm il Campione Chiavarese, facendo misurare mt 237,96.

Zama e Montepagano, mostrano con orgoglio il prestigioso scudetto di Campioni d’Italia 2022

Nel pomeriggio di sabato 9 luglio, si è disputata la Categoria “Lancio Tecnico di Precisione” con la partecipazione di Andrea Prato, Marco Longinotti, Ivano Marugliano e Paolo Mosto in rappresentanza della FI.Ma.

Tale disciplina, come sottende la definizione stessa “Precisione”, premia la capacità di avvicinarsi ad un bersaglio messo a 80 mt, poi a 100 ed infine a 120 mt dalla pedana, lanciando con una canna munita di mulinello, un piombo del peso di 100 gr. Si può intuire che sicuramente il vento, il caldo , e lo spostamento del bersaglio prima a sinistra (per la distanza 100 mt) e poi a destra (per la misura a 120 mt) rispetto l’asse della pedana, costituiscano variabili di difficoltà crescenti per gli atleti.

I portacolori della Società Chiavarese, riportavano una preziosissima medaglia di bronzo con Andrea Prato, capace di totalizzare una somma di distanze dal bersaglio, di soli mt.9,09; un ottavo posto con Marco Longinotti (mt12,33 la somma) ed un decimo con Ivano Marugliano (mt 13,97).

Vincitore per la seconda volta in 3 anni, Francesco Chitti del Surf Casting Carrara che sommava mt 6,01 totali nei tre lanci, con un “miracoloso” exploit di 11 cm di distanza dal bersaglio posizionato a 80 mt!

A questo punto la battaglia per aggiudicarsi il titolo per Società era rimandata alla ultima specialità il Light Casting, ovvero il lancio di due zavorre di piombi di 75 e 50 gr, considerati i “piombini” da disputarsi la mattina di domenica 10 luglio.

E quando bisogna tirare fuori Classe, Tecnica e Temperamento da Campione, “Pippo“ Montepagano, da anni risponde PRESENTE!! Con le misure di mt 226,46 con 75 gr e mt 192,69 con 50 gr mette tutti d’accordo, aggiudicandosi il Titolo Italiano individuale di Specialità 2022 e soprattutto, dando il punto necessario a chiudere la pratica Titolo Assoluto per Società 2022!! L’altro Atleta FI.Ma Francesco Zama ha avuto una mattinata “complicata” nel lancio del 75 gr, riscattandosi nei 50 gr con la misura di mt 163, restando però lontano dal podio, nonostante sia in possesso di potenzialità di assoluto valore.

E quando si parla di Leggenda FI.MA Chiavari, non si esagera….perchè in 6 atleti, i rivieraschi si sono messi dietro le spalle, il fior fiore di Società prestigiose e pluri medagliate come la ASD Sniper Team Daiwa Napoli e il Surf Casting Carrara Italcanna, Società che schieravano Campioni Internazionali come Biagio Morra, Matteo Monti e Angelo Ciacci. Il Miracolo continua, e quando c’è da vincere nel Lancio Tecnico, il nostro “Superman” Filippo Montepagano e Soci, rispondono sempre eccoci!!!