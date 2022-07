Pesca 3/ Trofeo Garbolino, vincono Botto e Cò - LevanteNews

da Umberto Righi, Fima Chiavari

Nessuna pausa per il Team Garbolino Chiavari, ogni domenica una gara e una sfida; questa volta è toccato al Torneo Coppie, svoltosi domenica 3 luglio 2022 nell’impianto privato dei Due Laghi a Massa, nella pesca di carpe presenti in gran numero in questo laghetto.

La coppia estratta a sorteggio doveva esprimere al meglio la tecnica in due diverse specialità, un componente pescava a feeder (pesca a fondo con pasturatore) e l’altro pescava con la roubasienne (canna ad innesti)

La classifica: Nettamente al comando la coppia Alberto Cò – Enrico Botto con 141.800 punti (ossia quasi 142 kg di carpe) in tre ore di pesca; secondo posto per la coppia Rinaldo Superchi – Gianfranco Badaracco con 85.300 punti; terzo posto sul gradino del podio per la coppia Alberto Cordano – Enrico Queirolo con 80.490 punti. Tra i premiati anche Basilio Bellusci, Mattia Badaracco e Luca Padovani.