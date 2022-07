Pesca 2/ A Giacopiane emerge Enrico Botto - LevanteNews

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Domenica 10 luglio è andata in scena nel pescosissimo Lago di Giacopiane, la prima prova del Trofeo Garbolino di pesca al colpo Ciprinidi con la tecnica “inglese”.

La pesca incentrata su scardole e cavedani, a lunga distanza con lenze che lavoravano “in calata” sugli strati d’acqua tra i 10 e 20 metri di fondo, non era per nulla facile, ci vuolevano abilità tecnica e materiali di alta qualità, come i prodotti ed attrezzature dello Sponsor francese GARBOLINO che veste e rifornisce gli atleti FIMA Chiavari.

La CLASSIFICA: su tutti si erge Enrico Botto che vince il proprio settore con 2200 punti, dopo una battaglia all’ultimo lancio con il “presidente” Umberto Righi che chiude con 2190 punti, accontentandosi del secondo posto di settore e il terzo in classifica generale. Nell’altro settore, molto meno pescoso, vince Alberto Cò che ha saputo inventarsi 1355 punti, ma sufficienti per proiettarsi al secondo posto in classifica, lasciando dietro un altro grosso calibro FIMA, Alberto Cordano, che raccoglie 900 punti utili a sedersi al quarto posto assoluto.

Degni di nota anche i piazzamenti al terzo posto di settore per Carmine Costantino (1735 punti) e Rinaldo Superchi (840 punti), seguiti da Luca Padovani, Gianfranco Badaracco, Paolo Zolla, Mattia Badaracco, e tutti gli altri atleti FIMA, a completare i 20 partecipanti, che pur scendendo sotto a quinto posto di settore, giurano di riscattarsi domenica 24 luglio sempre a Giacopiane.