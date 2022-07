Pesca 1/ Fima Garbolino, Alkessio Alessiani sul podio - LevanteNews

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Quest’anno si è registrato il “sold aut”, con 50 partecipanti, il massimo che può ospitare il campo gara, a testimoniare la formula “azzeccata”, con il regolamento che prevede la tecnica obbligatoria della canna fissa a galleggiante.

Dal punto di vista tecnico, pochissimi i muggini finiti in nassa, ma la gara ha comunque garantito una discreta quantità di sparli, saragotti, salpette e sugarelli, da pescare con fili sottili e galleggiante leggeri.

L’ assoluto se lo è aggiudicato l’intramontabile Carlo Poggi con 1410 punti, davanti a Mauro Bertoni, ritornato alle gare, con 1355 ed Alessio Alessiani con 1235 (tutti vincitori di settore).

La classifica per società vede al primo posto la LNI Cogoleto, che avendo conquistato la vittoria per la seconda volta, si porta a casa definitivamente il trofeo Grondona.

Alla fine ricca premiazione per tutti i concorrenti e giusta la soddisfazione espressa da Giampaolo Visani, in rappresentanza della società organizzatrice “Palmarese”, per la riuscita di questo evento, che ha anche ricordato la figura dell’esponenente della Fipsas Genova, Massimo Ferrara, recentemente scomparso.

Nota di rilievo, Alessio Alessiani per vincere il settore ha dovuto vedersela con uno scontro diretto con il fuoriclasse Nando Valvassura.