Nuoto/ Rapallo: esordienti A2, stagione ricca di soddisfazioni - LevanteNews

Dal Rapallo Nuoto

Anche la stagione degli Esordienti A2 si è chiusa e per la Rapallo Nuoto è stata un’annata ricca di soddisfazioni, medaglie, sacrifici, ma tanto divertimento e amicizia.

Alla Sciorba di Genova,nell’evento conclusivo del Campionato Regionale, i Gialloblu guidati dal tecnico Enzo Valente hanno conquistato 9 medaglie: 2 d’oro, grazie ad Agata Risso (100 rana; 200 dorso), 5 argenti, grazie a Lucia Trovò (100 rana, 200 rana), Samuele Valente (100 dorso, 200 dorso) e Agata Risso (100 dorso), e 2 bronzi, grazie a Samuele Valente (400 misti) e alla staffetta 4*100 Femmine (Agata Risso, Lucia Trovò, Maia Buttignon, Bianca Bestiaccia).

«È stata una stagione strana – commenta Enzo Valente – le restrizioni anti contagio nella prima parte dell’anno, la distribuzione delle gare nel calendario… dobbiamo essere soddisfatti, tutti, per quanto fatto. Per le medaglie vinte: siamo passati dalle 6 conquistate nelle finali primaverili alle 9 di domenica scorsa; per il lavoro svolto durante l’anno, un bagaglio importante dal punto di vista tecnico per questi ragazzi; per il gruppo e l’affiatamento che si è creato; per i genitori che sono potuti tornare a guardare le gare; per la società. Tutti i ragazzi sono stati bravi, compresi quelli che non sono andati a podio. Menzioni particolari per Agata Risso, unica della squadra a salire sul gradino più alto per due volte; per la doppietta nei 100 rana femmine, primo e secondo posto, un primato che dura da anni e per la staffetta 4*100 mista femmine che ha conquistato un terzo posto fantastico».