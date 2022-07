Ne: in Consiglio primo passo per eseguire due importanti opere - LevanteNews

Dal Comune di Ne

Ieri, in Consiglio Comunale, si sono discusse due pratiche importanti per il territorio di Ne: la prima riguarda i lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Garibaldo e la seconda, invece, un progetto di rigenerazione urbana e recupero fabbricati per la realizzazione di un centro socio-culturale nel centro storico di Conscenti.

Ai punti 2) e 3) all’ordine del giorno, si è discusso dell’acquisizione, da parte del Comune di Ne, dei terreni lungo la sponda del tratto finale del torrente Garibaldo, grazie ad un accordo bonario trovato con i proprietari. Suddetta cessione bonaria permetterà sia la realizzazione del secondo lotto di lavori (spesa finanziata per 1.400.000 Euro), che vanno a integrare le opere del primo lotto (spesa finanziata per 500.000 Euro), finalizzati alla mitigazione del danno alluvionale per l’abitato di Conscenti e alla possibilità, quindi, di poter costruire, in condizioni di sicurezza, la nuova scuola, sia la disponibilità, per il Comune, di un’ulteriore parte di terreni per eventuali opere future.

I punti 3) e 4), invece, trattano di una seconda cessione bonaria al Comune di Ne, nello specifico, di due rustici nel centro storico di Conscenti, nei caruggi di via San Lorenzo, in virtù della quale l’Ente può partecipare ad un bando di rigenerazione urbana volto alla realizzazione di un centro socio-culturale, essenziale per la vita associativa della Val Graveglia e molto importante per la riqualificazione della zona storica del paese.

In riferimento ad entrambe le pratiche, la maggioranza, unica presente alla seduta consiliare, ha votato all’unanimità il riconoscimento del credito edilizio a favore dei proprietari cedenti e approvato lo schema di convenzione con valore di certificato urbanistico, come previsto dal vigente PUC.

A nome dell’Amministrazione Comunale, è doveroso un ringraziamento pubblico ai suddetti proprietari, la cui disponibilità andrà a favore del bene collettivo.