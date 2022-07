Monterosso: via Fegina, lunedì mattina divieto di transito e sosta - LevanteNews

Dal comune di Monterosso

𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟖 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨, 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟖.𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟏.𝟎𝟎 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐞𝐝 𝐮𝐧 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐢𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐕𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚, tratto compreso tra la Via Molinelli e la Via Corone (Ponti della Ferrovia), eccetto per i mezzi di soccorso ed emergenza durante gli interventi.

La chiusura di tale tratto è necessaria per consentire, alla ditta incaricata, la consegna e il posizionamento delle sedute della passeggiata lungo tutta Via Fegina.

I veicoli dei fornitori e degli autorizzati al transito in Via Fegina dovranno utilizzare le aree di sosta dedicate al carico e scarico merci presenti e l’area denominata “Retropark” attigua al parcheggio.